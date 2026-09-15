Демонстрация поддержки и значимый ход: политолог прокомментировал встречу президента с псковским губернатором

Самим фактом проведения встречи с псковским губернатором Михаилом Ведерниковым президент России Владимир Путин продемонстрировал свою поддержку перед выборами. Такое мнение в программе «Политкухня» в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) высказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова в московском Кремле разошлась по новостям, - отметил эксперт. - Можно точно сказать, что это не предвыборная социология: Владимир Путин — самый популярный человек и политик в стране, и он как лидер общественного мнения всей страны своими встречами, рукопожатиями, фотографиями поддерживает тех региональных лидеров, губернаторов, которые идут на выборы в качестве первых лиц региональных списков. Владимир Владимирович выступал на съезде "Единой России", он никак себя с партией не разделяет. И поддержка работает в обе стороны: партия помогает Владимиру Путину, а он помогает партии. Поэтому эта взаимная поддержка была продемонстрирована и Псковской области в том числе».

Также Дмитрий Солонников пояснил, каким образом данная встреча может повлиять на избирательную кампанию: «Сейчас у президента очень сложный график, только что закончился саммит БРИКС. Но перед поездкой он нашел время, чтобы встретиться с Михаилом Ведерниковым. Это очень значимый ход для Псковской области. И, возможно, это определенным образом окажет влияние на результаты, которые мы увидим. Встреча окажет влияние, прежде всего, на результаты партии власти "Единая Россия", а потом уже на всех остальных», — предположил политолог.

Напомним, совместный проект Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM «Политкухня» посвящен выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, которые пройдут 18-20 сентября. Участниками программ в эфире радиостанции ранее становились руководители региональных отделений политических партий, сотрудники Избирательной комиссии Псковской области и общественного штаба по наблюдению за выборами, политологи, журналисты и другие эксперты.