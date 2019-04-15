Спорт

В Псковской области началась активная подготовка к гравийным гонкам

Псковская область последние 10 лет имеет в кругах автоспортивного мира неофициальное название «Раллийный центр России». Ранняя весна, хорошие гравийные дороги, уровень организации и туристическая инфраструктура привлекли на Псковские трассы ведущие команды России для организации тренировочного процесса перед гравийным сезоном. 12-14 апреля участниками тренировочных сборов в Печорском и Палкинском районах стали экипажи в составе Дмитрия Мячина (Калининград) и Александра Горланова (Псков) – участники этапов чемпионата Европы, и Михаила Алексеева (Санкт-Петербург) и Юлии Пащинской (Псков), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

16 апреля в Бежаницком районе тренировались экипажи команды «Art rally» из Санкт-Петербурга, а также Великолукский экипаж под руководством Владислава Супруна.

С 16 по 19 апреля одна из ведущих команд России «F-motors rally team», ранее проводившая тренировочные сборы в Латвии, переехала в Псковскую область для настройки техники и тренировки навыков управления по гравийному покрытию. Мероприятия проходили в Пустошкинском и Опочецком районах.

Благодаря поддержке rомитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и ГБУ ПО «Псковавтордор», тренировочные сборы были организованы на высоком уровне. Все участники остались довольны выполненными задачами по настройке спортивной техники.

По мнению спортсменов, гравийные дороги Псковской области – одни из самых ровных и быстрых в РФ, что требует высокого уровня подготовки техники и спортивного мастерства экипажа.

27 апреля в Пустошкинском и Новосокольническом районах районе стартует первая гравийная гонка на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья – ралли «Голубые Озера-2019», которое является 7-м этапом Кубка России по ралли, 1-м этапом Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».