Спорт

Дождь и град не помешали псковичам завоевать медали всех достоинств на чемпионате России по гребле

Псковские спортсмены завоевали медали всех достоинств на чемпионате России по академической гребле, состоявшемся в Москве. Об этом сообщает аккаунт «sport.pskov» в соцсети «Instagram». В посте отмечается: «Два соревновательных дня из трех проходили под дождем и градом».

«Так, один из самых молодых спортсменов, принимавших участие в соревновании, Александр Матвеев в 18 лет стал бронзовым призером в одиночках. Вадим Морозов под руководством тренера Алексея Простака стал вторым в паразачете, пропустив вперед только представителя Московской области. Экипаж четверки же во главе с Павлом Сориным стал чемпионом России в заезде четверток, а сам Павел - пятикратным чемпионом страны», - сообщается в посте.

Также в соревнованиях в разряде двоек принял участие Максим Бабаджанов. Он занял второе место в финале «Б». Напоминаем, главный тренер сборной Псковской области по академической гребле - Сергей Матвеев.