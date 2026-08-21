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Спортсменка из Великих Лук заняла 3 место на Кубке мира по джиу-джитсу

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Спортсменка из великолукской спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Алена Яковлева заняла 3 место на Кубке мира по джиу-джитсу, который проходил в Абу-Даби, сообщили Псковской Ленте Новостей в спорткомитете администрации города Великие Луки.

Фото: спорткомитет администрации города Великие Луки

Как рассказали в спорткомитете, в условиях строжайшей конкуренции, соревнуясь с сильнейшими борцами планеты, Алена продемонстрировала безупречную технику, железную волю к победе и настоящий характер чемпиона.

«Гордимся нашей спортсменкой и выражаем огромную благодарность её тренеру Антону Барканову за высочайший уровень подготовки! Поздравляем Алену с этой яркой наградой и желаем не останавливаться на достигнутом! Только вперед, к новым вершинам и золотым медалям», - поздравили спортсменку в спорткомитете города.
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