Спортсменка из Великих Лук заняла 3 место на Кубке мира по джиу-джитсу

Спортсменка из великолукской спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Алена Яковлева заняла 3 место на Кубке мира по джиу-джитсу, который проходил в Абу-Даби, сообщили Псковской Ленте Новостей в спорткомитете администрации города Великие Луки.

Фото: спорткомитет администрации города Великие Луки

Как рассказали в спорткомитете, в условиях строжайшей конкуренции, соревнуясь с сильнейшими борцами планеты, Алена продемонстрировала безупречную технику, железную волю к победе и настоящий характер чемпиона.