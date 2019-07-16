Спорт

Псковичам предлагают тренировкой отпраздновать день рождения школы бега «Pro sport»

Участники школы бега «Pro sport» предлагают псковичам потренироваться в день рождения этого движения. Как Псковской Ленте Новостей сообщил лидер проекта Александр Кузьмин, встреча с гостями праздника пройдет 21 июля, в Дендропарке, у Мирожского монастыря.

Источник: группа «Школа Бега "PRO SPORT" Псков» в соцсети «ВКонтакте»

В 19:00 состоится представление тренеров и нового флага, в 19:05 - розыгрыш первой футболки (конкурс в соцсети «Instagram»), в 19:07 - общее фотографирование: тренерский коллектив определит в течение недели, какие фотографии с мероприятия самые лучшие. В 19:10 начнется совместный разминочный забег на 1 километр. В 19:20 - мастер-класс на тему «Техника естественного бега» и «Техника бега в гору и с горы», в 19:30 - фитнес-тренировка или беговое соревнование «Успей за 20 минут» (розыгрыш футболок и сертификатов). А в 19:50 - подведение итогов.