Спорт

В Гдове в сентябре появятся 2 современные спортплощадки

В Гдове в сентябре появятся две современные спортивные площадки, которые разместятся у Центра внешкольной работы с детьми «Дубно». Они будут установлены рядом с уже существующей детской игровой. Таким образом, будет создана многофункциональная зона отдыха и для занятий физической культурой, отвечающая потребностям всех возрастов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Как рассказали в администрации Гдовского района, первую площадку обустроят на участке 18 на 15 кв. метров. Это будет современный комплекс с набором снарядов для занятий уличной гимнастикой (воркаутом) и сдачи норм ГТО: классический рукоход, турники, двойные брусья и шведская стенка. Вторая площадка разместится на площади 8 на 15 кв метров, на ней установят тренажеры для занятий физкультурой.

Решение об оборудовании спортивных площадок принято по итогам рабочей поездки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в район. На данный момент ведется работа по подготовке оснований.

Ранее в Гдовском районе уже были установлены три комплекса для занятий воркаутом, которые поступили в регион по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Федерацией воркаута России.

Всего в этом году на территории региона установят 80 новых воркаут-площадок, что, по словам специалистов, будет способствовать росту доли населения, регулярно занимающихся физкультурой и спортом — одного из целевых показателей проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Кроме того, 24 августа впервые в Пскове при поддержке администрации области состоится силовой Чемпионат мира по воркауту, в котором примут участие свыше 50 атлетов из более чем 18 стран мира.