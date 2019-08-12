Спорт

В Пскове состоится силовой чемпионат мира по воркауту

24 августа в Пскове впервые состоится силовой чемпионат мира по воркауту, в котором примут участие около 50 атлетов из более чем 18 стран. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, Псков будут представлять спортсмены сообщества Street Workout Pskov. Состязания пройдут по адресу: улица Воеводы Шуйского, 9, начало турнира в 13.00.

Участники будут соревноваться в двух этапах: силовом и на выносливость. В последнем будут бороться не только мужчины, но и девушки. По результатам турнира победителям присвоят звание чемпиона мира по силовому воркауту в определенной весовой категории.

Кроме того, в рамках чемпионата предусмотрена активная программа и для псковичей - гости соревнований смогут поучаствовать в силовых конкурсах и мастер-классах от профессиональных спортсменов всероссийского и мирового уровня.

Чемпионат проходит при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018». Организаторами турнира выступают Международная федерация воркаута, а почетными гостями станут президент Всемирной федерации уличного воркаута и калистеники Марис Шлезиньш и президент федерации воркаута России Максим Попов.