Спорт

В Новоржеве состоялся рождественский турнир по мини-футболу

В праздничные январские дни в Новоржеве в спортивном зале дома детского творчества прошли игры рождественского турнира по мини-футболу, организованные при финансовой поддержке Новоржевского местного отделения «Единой России». Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Детский спорт», куратором которого в регионе является депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, участников соревнований приветствовали заместитель секретаря местного отделения партии Оксана Федорова и депутат фракции «Единая Россия» в районном Собрании Александр Кузнецов. «Желаем юным футболистам проявить все свои лучшие качества - настойчивость, спортивное мастерство, волю к победе, а самое главное - сохранить здоровье, обойтись без травм и получить огромный заряд положительных эмоций от самой популярной игры с мячом в мире», - напутствовали партийцы.

В местном отделении партии сообщили, что в турнире приняли участие восемь команд юных футболистов. Победители и призеры турнира определялись по итогам каждого дня. Разделившись по трое, дети играли по круговой системе. Игры проходили в острой борьбе.

Все спортсмены получили сладкие подарки от местного отделения «Единой России».