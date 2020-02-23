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Спорт

Игры боевых искусств торжественно открыли в Пскове

29.02.2020 17:01|ПсковКомментариев: 0

Торжественное открытие Игр боевых искусств состоялось 29 февраля, в день памяти бойцов 6-й роты, в спортивном комплексе 76-й десантно-штурмовой дивизии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, это ознаменовало начало турниров по хоккею, ММА, айкидо, дзюдо, карате и другим видам боевых искусств.

К юным спортсменам обратился командир 140-го гвардейского артиллерийского дважды Краснознамённого полка Дмитрий Линенко: «Мы рады принимать вас на территории 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Отрадно, что эти игры проводятся в память о подвиге 6-й парашютно-десантной роты, которая навечно останется в наших сердцах, в нашей памяти, в истории дивизии, воздушно-десантных войск, в истории всей России. Хочу пожелать всем участникам провести зрелищные бои-спарринги без травм. Пусть победит сильнейший!»

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова собравшихся приветствовала и. о. председателя Комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова: «Сегодня в Пскове собрались сильнейшие спортсмены из 20 регионов России, которые своими спортивными достижениями почтят память погибших героев. В Псковской области единоборства занимают особое место среди всех дисциплин - это очень символично. Мы гордимся вашей силой духа, целеустремленностью и смелостью!»

На торжественном открытии также присутствовали исполнительный директор Российского Союза боевых искусств Рамиль Габбасов, исполнительный директор Псковского филиала Российского Союза боевых искусств Александр Лоско и представители федераций боевых искусств Псковской области.

Спортсмены возложили цветы к уголку памяти погибших героев-десантников и почтили их память минутой молчания. Завершилось мероприятие исполнением гимна России, показательными выступлениями десантников-разведчиков и патриотичной песней Вячеслава Рахмана.

Теги: #6 рота #боевые искусства #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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