Спорт

В Пскове подвели итоги открытого первенства по дворовому футболу

9 марта в Писковичах в рамках проекта «Лига дворового футбола Псковской области» прошло открытое первенство по дворовому футболу города Пскова в возрастной группе 2008-2009 годов рождения.

«На протяжении всего дня в спортивном зале кипели нешуточные страсти, никто не хотел уступать соперникам заветный кубок.Забитые или пропущенные мячи в ворота вызывали бурю эмоций не только у болельщиков, но и у самих игроков и их наставников. Болельщикам не пришлось скучать, так как игры были поистине увлекательными - с красивыми голами, проходами, комбинациями», - рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 - место заняла команда «Писковичи» (Псковский район)

2- место команда «Спарта» (Псков)

3 - место команда «Родина» (Псковский район)

4 - место команда «Медведи» (Псков)



По итогам открытого первенства участники были награждены кубками, медалями и грамотами, а также каждая команда получила в подарок футбольный мяч.

Проект «Лига дворового футбола Псковской области» реализуется в рамках проекта «Команда 2018» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного «Фондом президентских грантов».