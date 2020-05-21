Спорт

Все абонементы в псковские фитнес-клубы будут продлены из-за коронавируса

Все абонементы, которые были приобретены до начала ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, будут продлены фитнес-клубами после открытия. Об этом заявили руководители псковских клубов «Супер фитнес», «Планка Фитнес» и Xpress в ходе пресс-брифинга ПЛН сегодня, 28 мая.

«Конечно, мы продлим все абонементы, услуга была оплачена, значит, должна быть получена. Продление будет сделано на весь период открытия», - пояснил руководитель «Супер фитнеса» Георгий Пономарев.

Руководитель клуба «Планка Фитнес» Анастасия Анисимова заявила, что пока не ясно, как будут складываться обстоятельства, после открытия фитнес-клубов в Пскове. «Лето - не самый прибыльный сезон для фитнес-клубов. Прогнозируем, что после открытия, у порога будет стоять 30 фанатов фитнеса, а что с новыми клиентами, непонятно, огромная очередь из желающих не предвидится», - пояснила она.

«Мы, действительно, откроемся в низкий сезон, плюс фобии по поводу вирусов, к тому же у людей просто нет денег. После того, как нас откроют, придут только фанаты, которые сейчас бегают в парке, а еще 50 человек будут стоять и просить возврат денег, аренду сразу обратно поднимут, а притока новых денег действительно не будет», - заключил Георгий Пономарев.