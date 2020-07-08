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Спорт

На стадионе «Локомотив» подготовлено основание под беговые дорожки. ФОТО

22.07.2020 18:57|ПсковКомментариев: 0

В Пскове продолжаются работы по модернизации спортивных объектов, в частности завершаются работы по подготовке нулевого цикла на стадионе «Локомотив». Об этом на своей Instagram-странице сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

По его словам, на территории стадиона уже установлены дренажные лотки, восстановлена система водоотведения по периметру футбольного газона. Также подготовлено основание под беговые дорожки.

Кроме того, по словам Александра Коновалова, на стадион «Локомотив» уже доставлены и готовятся к монтажу травмобезопасные бордюры, стабилизирующее основание под футбольный газон.

Напомним, ремонт стадиона должен был начаться еще в мае этого года в рамках национального проекта «Спорт - норма жизни», однако коронавирус несколько сдвинул сроки. Каких-то принципиальных новшеств на стадионе не появится: нацпроект в большей степени ориентирован именно на ремонт. Поэтому планируется заменить футбольный газон, добавить искусственные беговые дорожки и отремонтировать ливневую канализацию.

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На ремонте стадиона заняты два подрядчика: один из них выполняет работы нулевого цикла (их планируется завершить к концу июня - началу июля), другой - поставляет спортивное оборудование.

Ремонт стадиона «Локомотив» планируется завершить к осени.

Теги: #псков-747 #псков #национальные проекты #стадион
Источник: Псковская Лента Новостей
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