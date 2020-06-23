Александр Коновалов: Ремонт стадиона «Локомотив» завершится к осени

Фото: Светлана Пикалева, «МК в Пскове»
В Пскове начались работы по ремонту стадиона «Псков - 747» (экс-«Локомотив»). В настоящее время на объекте идет демонтаж футбольного газона. Видео, иллюстрирующее эти работы, выложил на своей странице заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.
Напомним, ремонт стадиона должен был начаться еще в мае этого года в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни», однако коронавирус несколько сдвинул сроки. Как пишет «МК в Пскове», сейчас вокруг футбольного поля уже появились легкоатлетические дорожки. В асфальт их закатали несколько недель назад.
Как сообщил Александр Коновалов журналисту Псковской Ленты Новостей, каких-то принципиальных новшеств на стадионе не появится: нацпроект в большей степени ориентирован именно на ремонт. Поэтому планируется заменить футбольный газон, добавить искусственные беговые дорожки и отремонтировать ливневую канализацию.
«Свой профиль стадион сохранит, - заверил чиновник. - Здесь будут тренироваться учащиеся спортивной школы "Стрела" и АНО "ФК Псков" (бывшая команда "Псков-747"). Вся инфраструктура будет предоставлена в основном детям. Что касается молодежных и взрослых профессиональных команд, то они будут заниматься на стадионе "Машиностроитель" после его сдачи».
На ремонте стадиона заняты два подрядчика: один из них выполняет работы нулевого цикла (их планируется завершить к концу июня - началу июля), другой - поставляет спортивное оборудование. «В части подготовки нулевого основания стадион будет подготовлен в срок, - подчеркнул Александр Коновалов. - Работы по поставке и монтажу спортоборудования предполагается выполнить на начало осени. Работаем с подрядчиками, чтобы побыстрее все сделали».