Спорт

Проект псковского Детского фонда «Мяч Дружбы» получил поддержку FIFA

Социальный проект Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч дружбы» получил грантовую поддержку в рамках международной социальной программы «Футбол во имя надежды» (Football for Hope, FIFA), которая использует футбол для достижения социально значимых целей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Детском фонде.

История проекта «Мяч дружбы» начинается в 2014 году, когда благодаря инициативе австрийских партнеров Фонда – благотворительной организации «Kleine Herzen» («Маленькие сердца») и лично Паскаль Вайер, в Псковской области зародилась традиция футбольного турнира для воспитанников детских интернатных учреждений.

В 2017 году проект продолжил свою реализацию, получив высокую оценку у экспертов FIFA и став частью международной социальной программы «Футбол во имя надежды». Благодаря участию в этой программе удалось значительно расширить деятельность в рамках проекта: теперь дети собирались не только на ежегодном футбольном турнире в Пскове, но и дополнительно тренировались, посещали мастер-классы и играли товарищеские матчи.

В 2018 году проект «Мяч дружбы» удалось расширить за счет поддержки Фонда президентских грантов. Дети начали заниматься инновационной вариацией футбола – football3, фокусирующейся на развитии у игроков навыков общения и решения конфликтов, чувства личной ответственности, честности и взаимного уважения в игре. Свое название игра получила из-за 3 составляющих – предматчевого обсуждения, где игроки сами договариваются о правилах игры; короткого футбольного матча и послематчевого обсуждения.

За все время реализации проекта насчитывается: более 1 000 участников, тысячи тренировок, сотни футбольных матчей, десятки мастер-классов, 6 футбольных турниров и 3 футбольных фестиваля.

Тренировки для ребят из 9 интернатных учреждений области начнутся с начала учебного года.