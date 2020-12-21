Спорт

Александр Коновалов: Мы можем вводить по несколько школьных стадионов в год

Замглавы администрации Пскова Александр Коновалов рассчитывает, что в городе удастся сохранить динамику и вводить по несколько школьных стадионов в год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

По его словам, еще три-четыре года назад не было возможности говорить о вводимых новых объектах спортивной инфраструктуры в таком количестве, как сейчас. Власти Пскова, минимизируя муниципальные вложения, стараются участвовать в федеральных программах для получения дополнительного финансирования.

Замглавы администрации города отметил, что строительство стадионов происходит за счет привлечения денег извне: «Не всегда можно договориться с тем же инвестором и, соответственно, с органами федеральной власти, чтобы выделили денежные средства, например, на замену окон в школах. Их никогда практически не дадут, если не брать случаи, когда идет финансирование за счет Федерации в части капитальных ремонтов. Спорт у нас поддерживается на федеральном уровне, его хорошо воспринимают инвесторы, которые в городе реализуют свои проекты».

Все объекты плотно привязаны к местам проживания граждан, поэтому они предназначены не только для детей, но и для жителей. В дневное время объекты будут открыты.

«Мы рассчитываем, что у нас эта динамика сохранится, и по несколько стадионов в год мы сможем вводить», - подчеркнул Александр Коновалов.

Добавим, в этом году в Пскове завершается строительство стадионов у школ №17 и лицея «Развитие».