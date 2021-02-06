Спорт

Воспитанник ФК «Псков-747» мечтает сыграть за сборную Азербайджана

Российский футболист азербайджанского происхождения, воспитанник ФК «Псков-747» Ильдар Алекперов желает играть за сборную Азербайджана. Об этом сообщает портал Aserisport.com.



Фото: группа ФК «Псков», ВКонтакте

Ильдар Алекперов родился в Пскове и до 11-13 лет жил в маленькой деревне Тямша. Там и начинал заниматься футболом - играл за гимназию в деревне. Сначала взяли в сборную Псковского района, а потом его заметил тренер из клуба «Псков 747». В юношеском футболе Ильдар Алекперов 6 лет занимался в «Псков-747», затем после переезда в Санкт-Петербург в 2016 года играл сначала за «Коломяги», а потом за СШОР «Зенит».

С октября 2020 года выступает за ФК «Нефтехимик» из Нижнекамска в ФНЛ. В «Нефтехимик» перешел из «Строгино» (ПФЛ).

По словам Ильдара Алекперова, он получал много предложений от разных клубов, в том числе азербайджанских, с тех пор, как подписал свой первый контракт со «Строгино».

Однако перейти в сборную Азербайджана спортсмену непросто. «С этим все тяжело, на данный момент я играю в первой лиге России и легионерам тут трудно. Если бы всего этого не было, с радостью согласился бы. У меня есть желание играть за сборную Азербайджана, но одна и та же проблема – это гражданство», - прокомментировал Ильдар Алекперов.