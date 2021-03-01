Спорт

Псковские пловцы завоевали медали на чемпионате и первенстве Северо-Запада

Псковские спортсмены завоевали награды на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа России по плаванию. Соревнования прошли в 50-метровом бассейне Дворца спорта «Юность» в Калининграде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе по плаванию «Барс».

Организаторами состязаний выступили Министерство спорта России и Всероссийская федерация плавания, а также органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта Калининградской области и региональная общественная организация «Федерация плавания Калининградской области».

На чемпионат и первенство СЗФО были заявлены 275 спортсменов из 9 регионов: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, республик Карелия и Коми. Среди участников соревнований - 3 мастера спорта международного класса, 27 мастеров спорта России, 120 кандидатов в мастера спорта и около 100 перворазрядников.

Команда Псковской области по плаванию, состоящая из 18 воспитанников СШОР по плаванию «Барс», вернулась с наградами.

Мастер спорта России по плаванию Андрей Селягин стал победителем первенства СЗФО на дистанциях 50 метров, 100 метров и 200 метров на спине и бронзовым призером на дистанциях 50 метров и 200 метров вольный стиль.

Перворазрядница Ульяна Иванова, которая впервые приняла участие в соревнованиях такого уровня, завоевала «золото» первенства на дистанции 200 метров баттерфляем и «бронзу» на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Мастер спорта России по плаванию Варвара Степанова была второй на дистанции 50 метров брассом и третьей на дистанциях 100 метров и 200 метров брассом. У кандидата в мастера спорта Марии Селяковой одна серебряная и одна бронзовая медаль.

В копилке мастера спорта России по плаванию Станислава Домиенко – «бронза» на дистанции 50 метров брассом. Кандидат в мастера спорта Леонид Гуленко был третьим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Результаты, показанные на чемпионате федерального округа по плаванию, учитываются при формировании официального рейтинга всероссийской федерации плавания для участия в чемпионате России (бассейн 50 метров), который пройдет с 3 по 9 апреля в Казани во дворце водных видов спорта.

Результаты первенств федеральных округов идут в зачет при формировании официального рейтинга ВФП для участия в первенстве России среди юношей и девушек. Первенства федеральных округов по плаванию среди юниоров и юниорок также являются отборочными соревнованиями для участия в финале V летней спартакиады молодежи России (юниорской).