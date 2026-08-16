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Более 130 человек приняли участие в фестивале «Сила единства» в Великих Луках

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Фестиваля «Сила единства», посвящённый 96-летию Воздушно-десантных войск, прошел в Великих Луках 15 августа. Как сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах, на площадке собрались около 130 человек — ветераны боевых действий и специальной военной операции, спортсмены, представители общественных организаций и молодёжь.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

«В Великих Луках поприветствовал участников спортивного Программа действительно насыщенная: волейбол сидя, армрестлинг, жим лёжа, стрельба из лука, дартс, нарды, гонки дронов и другие дисциплины. Но главное здесь, конечно, не количество спортивных площадок и даже не результаты соревнований. Такие встречи дают возможность быть в команде, общаться, поддерживать друг друга и открывать для себя новые возможности», — прокомментировал парламентарий.

Фестиваль проходит уже в третий раз и постепенно становится хорошей традицией для Великих Лук и всей Псковской области. Как отметил Александр Козловский, особенно важно, что рядом с участниками работают тренеры, волонтёры, представители ветеранских организаций и специалисты, которые помогают людям возвращаться к активной жизни.

 
«Спасибо организаторам за поддержку и развитие спорта. Фестиваль проводится в рамках партийного проекта "Единой России" "Выбор сильных". Желаю всем участникам сил, уверенности, достойной борьбы и ярких эмоций. Здесь каждый показывает главное — характер, волю и готовность двигаться вперёд!» — заключил Александр Козловский.

 

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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