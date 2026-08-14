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Футболисты сборной России сыграют с Ираном

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Футболисты сборной России проведут товарищеский матч с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды России.

Игра состоится 29 сентября в Казани. О времени начала встречи будет объявлено позднее.

Сборная Ирана - участник чемпионата мира 2026 года. На групповом этапе команда сыграла вничью с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом и не смогла попасть в плей-офф.

В рейтинге ФИФА Иран занимает 22-е место, сборная России - на 35-й строчке.

Сборные России и Ирана встречались четыре раза. Последняя встреча датирована 10 октября 2026 года, когда россияне в Волгограде одолели соперника со счетом 2:1. В 2023 и 2017 годах команды дважды сыграли вничью со счетом 1:1, а в 2011 году Иран победил – 1:0, пишет «Интерфакс»

В настоящее время сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА и может принимать участие только в товарищеских матчах.

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