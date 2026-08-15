Команда псковского филиала центра «Воин» принимает участие во Всероссийских военно-тактических соревнованиях в Волгограде

Команда псковского филиала центра «Воин» «9 ударный» готовится выйти на старт военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа», которые проходят в Волгограде, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале центра.

В течение трех дней, с 14 по 16 августа, пятикилометровый маршрут с препятствиями пройдут более 200 курсантов Центра «Воин» из 18 регионов России. По результатам жеребьевки псковичи преодолеют этот путь четвертыми. Псковские курсанты поборются за выход в финал, демонстрируя навыки, полученные в ходе обучения и тренировок.

Соревнования проходят по инициативе вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО, председателя наблюдательного совета центра «Воин» Юрия Трутнева. Задача состязаний — улучшать систему подготовки и закреплять знания, навыки, которые курсанты получают в центре.

Мероприятие открыли командир Центра «Воин», Герой России и участник президентской программы «Время героев» Андраник Гаспарян, директор Центра «Воин» Дмитрий Шевченко, а также председатель комитета молодежной политики Волгоградской области Александр Воробьев.

Герой России, участник президентской программы «Время героев», командир центра «Воин» Андраник Гаспарян, приветствуя курсантов, подчеркнул особую роль состязаний в воспитании характера и сохранении традиционных ценностей:

«Каждый, кто вышел на "Путь ВОИНа", уже сделал главный выбор — любить свою Родину. Вы своими поступками на самом деле доказываете, что вы — будущее России. Ваше главное преимущество — это командная сплоченность, где один за всех, и сотни часов тренировок. За сплочённостью стоит ежедневный труд наставников — людей, которые научили всем военно-прикладным навыкам и объединили в единую, большую, настоящую команду. В условиях гибридной войны коллективный Запад стремится к нашему поражению. Но глядя в ваши глаза понимаю, что у них ничего не получится, потому что вы — потомки победителей!»

Программа предстоящих состязаний объединила 15 этапов, охватывающих все направления подготовки в центре. Участникам предстоит доказать, что они готовы действовать в любых условиях и обстановке. По спортивному принципу порядковые номера участников определяются на жеребьевке.

Директор центра Дмитрий Шевченко отметил возросший масштаб и сложность состязаний.

«Всероссийские военно-тактические соревнования проходят второй сезон подряд и уже стали визитной карточкой нашего центра. Очевидно, что состязания заняли видное место в линейке военно-тактических соревнований страны. "Путь ВОИНа" развивается, и по сравнению с прошлым годом мы значительно увеличили масштаб и сложность трассы — с 9 до 15 испытаний. Выражаю благодарность нашим партнерам — администрации Волгоградской области, руководству оборонно-спортивного лагеря "Авангард" и воинской части. Желаю всем участникам честной и бескомпромиссной борьбы. Пусть победит сильнейший!» — отметил Дмитрий Шевченко.

В начале маршрута курсанты выполнят доставку боекомплекта, скрытное передвижение на поле боя и метание учебных гранат. В блоке «Выживание» ребята покажут навыки ориентирования на местности, разведения огня и форсирования водной преграды вброд. Здесь же их ждет испытание на силу — упражнение «перекантовка колеса».

На этапе огневая подготовка: меткость и хладнокровие конкурсанты подтвердят в ходе стрельб из пневматической винтовки по мишеням. Также участников ждут этапы по «разминированию» участка и преодолению условно заражённой зоны в экипировке РХБЗ.

Самый технологичный этап — «Воздушный лабиринт», где пилоты продемонстрируют управление FPV-дронами. В ходе «Небесного штурма» подразделения нанесут огневое поражение укрепрайону условного противника с воздуха, используя сбросы, и проведут наземную атаку с применением дронов-камикадзе.

Высокий уровень физической подготовки станет основой для преодоления полосы препятствий и канатной переправы: в программе — прохождение зоны турников и подъём по канату.

Финальным вызовом станет тактическая медицина. На этом этапе бойцы окажут первую помощь пострадавшему и выполнят его транспортировку в безопасную зону.

По итогам соревновательных дней четыре лучших команды пройдут в финал. Он состоится с 5 по 13 сентября в районе города Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе.