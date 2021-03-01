Спорт

Чемпионат и первенство СЗФО по панкратиону состоятся в Пскове 13-14 марта

13-14 марта в спорткомплексе «Олимп» в Пскове состоятся чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по панкратиону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы соревнований.

Президент областной федерации панкратиона Михаил Тетюхин рассказал, что Псковскую область на соревнованиях будут представлять 38 спортсменов, в числе которых как начинающие, так и опытные бойцы.

«Авангард сборной Псковской области составят призер Кубка России - 2020 Себастьян Бабурин (Великие Луки), чемпион России - 2020 Далер Исмаилов (Себеж), чемпион мира - 2019 Виктор Иваненков (Псков, МБОУ «Лидер»), вице-чемпион мира и чемпион России - 2019 Глеб Шадрин (Псков, клуб Hansa), Чемпион России - 2019 Дмитрий Марюхин (Псков, клуб Hansa)», - отметил Михаил Тетюхин.

Турнир является отборочным для участия в первенстве России в Севастополе и чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Начало поединков - в 10.00. Вход свободный. Соблюдение правил Роспотребнадзора обязательно.