Спорт

100 воркаут-площадок установят в Псковской области в этом году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал появление еще 100 воркаут-площадок в муниципалитетах региона в 2021 году. Об этом он заявил на открытии межрегиональных соревнований по воркауту - фестивалю уличного спорта Street Fest в Пскове 27 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников напомнил, что воркаут-движение в регионе получило развитие относительно недавно. Вместе с тем, уже в 2019 году в Пскове прошел этап Чемпионата мира по этому виду спорта. Одновременно с активностью молодежи начала развиваться и инфраструктура. Так, за последние два года в рамках приобщения молодежи к физической культуре на территории Псковской области установили порядка 200 воркаут-площадок.

«Спортивные снаряды устанавливаются в тех местах, где на них есть спрос», - обратил внимание глава региона.

«Важно, чтобы у всех жителей региона была возможность заниматься спортом. Уличная гимнастика - уникальный вид спорта, потому что работает на все группы мышц и дает хорошую общую физическую подготовку», - отметил Губернатор и выразил готовность продолжать поддерживать спортивную сферу в регионе, чтобы и воркаут, и другие виды спорта в регионе развивались.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин отметил важность проведения в регионе таких соревнований, поскольку они способствуют активной популяризации, развитию и привлечению все большего количества молодежи. Он поблагодарил Михаила Ведерникова за неравнодушие к спорту и участие в развитии этого важного направления в жизни молодежи.

В открытии соревнований также приняли участи и.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова и лидер регионального спортивного движения Street Workout Виталий Дидыч.

В соревнованиях Street Fest принимают участие спортсмены из Пскова, Великих Лук, Невельского, Стругокрасненского, Гдовского и Новоржевского районанов, а также из Ленинградской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. Всего — около 80 человек. Они выступают в свободном стиле и в воркаут-троеборье, включающем в себя подтягивание, отжимание и поднимание прямых ног на перекладине.