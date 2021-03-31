Спорт

Александр Коновалов показал, как сегодня выглядит «Машиностроитель». ВИДЕО

Как сегодня выглядит реконструированный стадион «Машиностроитель» показал на своей странице в соцсети Instagram руководитель федерации футбола Псковской области, замглавы администрации Пскова Александр Коновалов. Запись с хештегом #машинкаlive опубликована 1 апреля.

По видеозаписи можно судить, что футбольное поле и трибуны находятся в высокой степени готовности.

Согласно проекту, на большой трибуне будет находится легкоатлетический манеж, под трибунами разместятся раздевалки и все, что связано с футболом. На втором этаже будут организованы два тренажерных зала, на третьем – пространства для борьбы и аэробики. На второй трибуне расположены еще два спортивных зала: там смогут тренироваться фехтовальщики и велосипедисты.

Напомним, в марте глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил, что реконструированный стадион «Машиностроитель» сдадут в эксплуатацию до конца весны.

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«Объект практически полностью готов, - отметил сити-менеджер. - Осталось нанести резиновое покрытие. Чтобы его нанести, необходимы стабильно положительные температуры в районе +10 градусов».