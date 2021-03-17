Спорт

Стадион «Машиностроитель» в Пскове сдадут в эксплуатацию до конца весны

Реконструированный стадион «Машиностроитель» в Пскове сдадут в эксплуатацию до конца весны. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 марта.

«Объект практически полностью готов, - отметил сити-менеджер. - Осталось нанести резиновое покрытие. Чтобы его нанести, необходимы стабильно положительные температуры в районе +10 градусов».

На следующей неделе планируется обговорить сроки, когда объект введут в эксплуатацию, сообщил он. «Это будет не позднее конца весны этого года», - добавил Александр Братчиков.