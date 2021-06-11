Спорт

Памятный знак воздухоплаванию открыли в Великих Луках

Памятный знак воздухоплаванию торжественно открыт в городе Великие Луки сегодня, 11 июня. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония прошла в рамках 25-й Международной встречи воздухоплавателей. В ней приняли участие создатели конструкции, организаторы спортивного мероприятия, великолучане.

Главный элемент памятного знака — устремленный в небо купол аэростата в цветах российского триколора. Общий вес конструкции — около 4 тонн, высота - 10 метров, диаметр шара - 4 метра. Рядом установлен информационный стенд, на котором размещено описание истории зарождения воздухоплавания в Российской империи и памятные таблички с именами ежегодных победителей соревнований.

Напомним, памятный знак установлен за счет внебюджетных средств. Инвестором реализации проекта выступил АО «Опытный завод "Микрон"». Гендиректор завода Дмитрий Соколов рассказал, что памятный знак посвящен 25-летию встречи воздухоплавателей в Великих Луках, история которой началась 1 июня 1996 года, а инициатором реализации проекта стал почетный гражданин города Борис Каракаев - один из тех, кто стоял у истоков развития воздухоплавания в Великих Луках.

«Надеюсь, памятный знак станет одной из визитных карточек города и будет вызывать яркие эмоции, когда над городом летают аэростаты», - отметил Дмитрий Соколов, выразив благодарность всем, кто приложил руку к созданию конструкции.

Технический директор завода Владимир Опарин подчеркнул, что конструкторы, инженеры, технологи и рабочие много времени провели за чертежами и постарались сделать все для того, чтобы памятный знак был прочным и радовал глаз горожан. Он также рассказал, что к идее его создания во многом способствовала администрация Великих Лук, призвав бизнес принимать участие в украшении города. «И мы сделали такую вещь. Надеюсь, она станет украшением города и приятным местом для отдыха. Уже сейчас здесь можно увидеть гуляющих горожан», - подчеркнул Владимир Опарин.

Первый директор Международной встречи воздухоплавателей Давид Шифрин в своем выступлении отметил, что 25 лет — это приличное время, и с тех пор некоторые из организаторов мероприятия и пилотов-участников ушли из жизни. По его предложению присутствующие почтили их память минутой молчания. Также он выразил благодарность властям города за то, что Великие Луки 25 лет назад радушно приняли соревнования и никогда не испытывали по поводу их проведения отрицательных эмоций.

Между тем спортивный директор чемпионата России по воздухоплаванию Иван Меняйло выразил пожелание, чтобы молодые люди и девушки, проходя мимо памятного знака, «обращали взгляды в небо и задумывались о том, что можно пойти в летную профессию и стать пилотом воздушного шара».

Завершилась церемония открытия памятного знака гимном Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.