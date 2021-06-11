Спорт

Стали известны результаты первого полета на чемпионате России по воздухоплаванию

Стали известны результаты первого спортивного полета на 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту. Об этом сообщает телеграм-канал «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание. Великие Луки»

Сегодня утром участники соревнований включились в борьбу за чемпионский титул. Спортивный директор соревнований Иван Меняйло подготовил для аэронавтов четыре задания. В результате наибольшее количество очков набрал Сергей Чиненов (Московская область, «Почта России»). С результатом 3596 он занимает первую строчку рейтинга, второй - Олег Снетков (Тульская область), замыкает тройку лидеров еще один туляк Андрей Кульков (3251 очков).

Вечером, при летных погодных условиях, состоится второй спортивный полет.

Напомним, генеральным спонсором мероприятия уже 10 лет является ПАО «Газпром».