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Спорт

Футбольный клуб «Псков» одержал крупнейшую победу в своей истории

04.09.2021 17:50|ПсковКомментариев: 0

Футбольный клуб «Псков» одержал крупнейшую победу в своей истории, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: ФК «Псков» ВКонтакте.

Со счетом 6:0 сегодня в матче чемпионата Северо-Запада России псковские футболисты обыграли аутсайдера турнира - петербургский «С.П.Б.К.Л.С». Матч прошел в Пскове на стадионе «Локомотив». Из-за коронавирусных ограничений матч проходил без зрителей.

Любопытно, что четыре из шести мячей были забиты в первые девять минут второго тайма. Эта победа стала рекордом в истории «Пскова» и повторением результата, который несколько раз показывали другие псковские клубы.

Теги: #футбол #псков #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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