«Воркаут троеборье» пройдет в Псковской области в онлайн-формате

Спортсмены Псковской области могут принять участие в региональных соревнованиях по воркауту «Воркаут троеборье». Мероприятие пройдет в преддверии Нового года онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.
Соревнования проведут в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития». Участникам предстоит выполнить за один подход максимальное количество подтягиваний, отжиманий на брусьях и подъемов прямых ног к перекладине.
Свой результат необходимо будет зафиксировать на видео и опубликовать в социальных сетях или прислать в адрес сообщества документом в сообщения группы «ВКонтакте» или на электронную почту: workout.pskov@gmail.com.
При публикации видео в Интернете необходимо прописать фамилию, имя и отчество участника, его результат, а также добавить хештеги #псков_street_workout, и #троеборьепсков. Правила проведения мероприятия можно уточнить по ссылке.
Участники будут соревноваться в следующих возрастных категориях:
При этом в каждой группе определят только одного призера. Каждый победитель получит ценный подарок. Принять участие в мероприятии можно с 12 по 30 декабря. По всем интересующим вопросам можно обратиться к организатору.