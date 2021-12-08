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Спорт

«Воркаут троеборье» пройдет в Псковской области в онлайн-формате

11.12.2021 21:46|ПсковКомментариев: 0

Спортсмены Псковской области могут принять участие в региональных соревнованиях по воркауту «Воркаут троеборье». Мероприятие пройдет в преддверии Нового года онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Соревнования проведут в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития». Участникам предстоит выполнить за один подход максимальное количество подтягиваний, отжиманий на брусьях и подъемов прямых ног к перекладине.

Свой результат необходимо будет зафиксировать на видео и опубликовать в социальных сетях или прислать в адрес сообщества документом в сообщения группы «ВКонтакте» или на электронную почту: workout.pskov@gmail.com.

При публикации видео в Интернете необходимо прописать фамилию, имя и отчество участника, его результат, а также добавить хештеги #псков_street_workout, и #троеборьепсков. Правила проведения мероприятия можно уточнить по ссылке

Участники будут соревноваться в следующих возрастных категориях: 

  • юноши до 13 лет,
  • мужчины от 14 до 17 лет,
  • мужчины от 18 до 35 лет,
  • мужчины старше 36 лет,
  • девушки от 14 до 17 лет,
  • девушки от 18 до 35 лет. 

При этом в каждой группе определят только одного призера. Каждый победитель получит ценный подарок. Принять участие в мероприятии можно с 12 по 30 декабря. По всем интересующим вопросам можно обратиться к организатору

Теги: #Псковская область #спорт #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
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