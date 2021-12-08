Спорт

«Воркаут троеборье» пройдет в Псковской области в онлайн-формате

Спортсмены Псковской области могут принять участие в региональных соревнованиях по воркауту «Воркаут троеборье». Мероприятие пройдет в преддверии Нового года онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Соревнования проведут в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития». Участникам предстоит выполнить за один подход максимальное количество подтягиваний, отжиманий на брусьях и подъемов прямых ног к перекладине.

Свой результат необходимо будет зафиксировать на видео и опубликовать в социальных сетях или прислать в адрес сообщества документом в сообщения группы «ВКонтакте» или на электронную почту: workout.pskov@gmail.com.

При публикации видео в Интернете необходимо прописать фамилию, имя и отчество участника, его результат, а также добавить хештеги #псков_street_workout, и #троеборьепсков. Правила проведения мероприятия можно уточнить по ссылке.

Участники будут соревноваться в следующих возрастных категориях:

юноши до 13 лет,

мужчины от 14 до 17 лет,

мужчины от 18 до 35 лет,

мужчины старше 36 лет,

девушки от 14 до 17 лет,

девушки от 18 до 35 лет.

При этом в каждой группе определят только одного призера. Каждый победитель получит ценный подарок. Принять участие в мероприятии можно с 12 по 30 декабря. По всем интересующим вопросам можно обратиться к организатору.