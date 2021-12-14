Спорт

Великолукские спортсмены получили награды от «Единой России»

Великолукские спортсмены получили награды от местного отделения партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

В Великих Луках состоялась церемония награждения спортсменов, добившихся лучших спортивных результатов в уходящем году, и их тренеров.

Поздравить номинантов пришли секретарь Великолукского городского местного отделения «Единой России», заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев, глава городской администрации Андрей Беляев, а также председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Евгений Цацко.

«Великие Луки не зря называют спортивной столицей региона. Все его жители гордятся своими чемпионами, искренне радуются высоким достижениям великолукских спортсменов. Развитие спорта является одним из приоритетных направлений политики городской власти. "Айсберг", "Стрелец", спортивные площадки и школы, ФОКОТы - все это делается для развития спорта и здоровья великолучан», - обратился к собравшимся от имени Главы Великих Лук Николая Козловского Сергей Гусев.

Он подчеркнул, что городская спортивная инфраструктура прирастает новыми объектами, во дворах появляются воркаут-площадки, где физической культурой и спортом могут заниматься все желающие.

«Мы поддерживаем спортсменов, достигших хороших результатов на соревнованиях разного уровня, и сегодняшняя церемония является ярким тому доказательством. Любая победа – это итог многочасовых тренировок, целеустремленности, твердого характера и умения преодолевать себя. В этом году звание "Лучший спортсмен года" присвоили пятнадцати великолучанам», - добавил Сергей Гусев.

В великолукских школах сильный тренерский состав. Многие из наставников имеют высокие звания и награды. В 2021 году «Лучшими тренерами» нашего города стали 12 великолучан.

В номинации «Лучшая спортивная сборная команда года города Великие Луки» в 2021 году отметили три команды:

баскетбольная команда девушек спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс». Команда является победителем первенства Псковской области и 13-ой областной Спартакиады учащихся. Тренирует команду Татьяна Облецова;

футбольная команда «Экспресс-2011» спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», тренирующаяся под руководством Сергея Грабаздина. Команда является победителем турнира «Золотой мяч» по мини-футболу, призером Всероссийских соревнований «Загрузи себя футболом» и Кубка международного детского центра «Компьютерия» по мини-футболу

женская сборная команда города Великие Луки по баскетболу, которая тренируется под руководством Татьяны Облецовой. Команда является победителями чемпионатов Псковской области по баскетболу, многократными призерами северо-западных соревнований по баскетболу, постоянными победителями областных соревнований среди студенческих команд.

Все лауреаты получили грамоты, кубки и памятные подарки от местного отделения партии «Единая Россия».