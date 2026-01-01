В первый день года в «Забеге обещаний» приняли участие более 400 человек

Массовое спортивное мероприятие «На спорте после "Иронии судьбы"» состоялось 1 января в Пскове на улице Профсоюзной, 16, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников

Согласно итоговым данным, на старт вышло более 400 участников. Организаторы предложили на выбор две дистанции: классические 5 км и символический забег на 2026 метров, в соответствии с наступившим годом. Формат мероприятия не ограничивал участников в способе преодоления дистанции — маршрут проходили бегом, шагом или в прогулочном темпе.

Одной из ключевых составляющих события стал формат «стартового номера обещаний». Участники фиксировали на номерах личные цели и планы на 2026 год. Также значительная часть присутствующих поддержала традицию карнавальных костюмов, выйдя на старт в праздничных образах.

Событие началось в соответствии с графиком: сбор участников прошел в 11:30, а старт был дан в 12:00.