Спорт

Третий этап курсов «Шахматный всеобуч» прошел в Псковской области

Третий этап курсов повышения квалификации учителей и педагогов по шахматам «Шахматный всеобуч» прошел в городе Опочке, на родине первого русского шахматного мастера Александра Петрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Лекции и практические занятия прошли на территории Всероссийского ресурсного центра шахматного образования, который функционирует при гимназии, носящей имя Александра Петрова. Обучение организовали с соблюдением установленных региональными властями требований и ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Трехдневные курсы повышения квалификации прошли педагоги из образовательных организаций Псковской области, в которых преподаются шахматы, а также работники Регионального центра шахматного образования и спорта, который в 2020 году создали по решению губернатора Михаила Ведерникова.

Учебные мероприятия и итоговое тестирование провели под руководством директора гимназии, педагога высшей квалификационной категории Юрия Богашева. Перед слушателями курсов выступили ведущие специалисты областной федерации шахмат и Псковского областного института повышения квалификации работников образования: главный тренер сборных команд области по шахматам, педагог высшей квалификационной категории, кандидат в мастера спорта России по шахматам Александр Шпак, президент ФШПО, кандидат юридических наук, международный арбитр Дмитрий Шахов и заведующий учебным отделом ПОИПКРО, психолог Павел Гриневич.

Программу курсов разработали и утвердили в региональном институте повышения квалификации работников образования совместно с Федерацией шахмат Псковской области. Финансирование курсов, включая расходы на питание и проживание, производится за счет Фонда президентских грантов, победу в котором одержала областная спортивная федерация шахмат. Ответственным за реализацию проекта на территории области является вице-президент ФШПО Сергей Арефьев.

После успешной сдачи зачетов слушатели курса получили удостоверения государственного образца о повышения квалификации.