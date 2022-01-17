Спорт

В Пскове завершился открытый турнир по настольному теннису «Кубок Nordman 2022»

В Пскове завершился открытый турнир по настольному теннису «Кубок Nordman 2022» среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании Nordman.

Фото здесь и далее: пресс-служба компании Nordman

В чемпионате приняли участие почти 60 ребят из Пскова, Гдова, Печор, Порхова, а также из Великого Новгорода. Цель соревнований - популяризировать этот вид спорта и повысить мастерство спортсменов. Финансовую поддержку в проведении соревнований оказал председатель городской федерации настольного тенниса, руководитель клуба Nordman Юрий Сорокин.

«Приятно наблюдать, как наше подрастающее поколение приобщается к спорту, проявляя характер и волю на пути к победе. Важно, что в ходе чемпионата ребята показали высокий уровень игры и стремление работать на результат - выложились по полной программе, получили бесценный соревновательный опыт. Ведь в настольном теннисе, как и в любом другом спорте, справедлив главный принцип - чем чаще спортсмен выезжает на соревнования, тем активнее он развивается и растет над собой, познавая горечь поражений и вкус побед», - отметил Юрий Сорокин.

Результаты оказались следующими:

1. Михаил Марцеха, город Псков,

2. Анастасия Беляева, город Псков,

3. Николай Филиппов, город Псков.

Юноши 2004-2006 года рождения:

1. Николай Филиппов Николай, город Псков,

2. Михаил Марцеха, город Псков,

3. Данила Заплатин, город Псков.

Девушки 2004-2006 года рождения:

1. Карина Филипенкова, город Псков,

2. Анастасия Зыкова, город Печоры,

3. Ангелина Колосовская, город Псков.

Юноши 2007-2009 года рождения:

1. Рустам Рузиев, город Псков,

2. Павел Морозов, город Дно,

3. Матвей Рудаков, город Великий Новгород.

Девушки 2007-2009 года рождения:

1. Анастасия Беляева, город Псков,

2. Вероника Николова, город Великий Новгород,

3. Наталья Бородачева, город Великий Новгород.

Мальчики 2010 года рождения и моложе:

1. Владислав Ильин, город Печоры,

2. Олег Иванов, Гдовский район,

3. Арсений Савельев, Псковский район.

Девочки 2010 года рождения и моложе:

1. Алиса Туз, Гдовский район,

2. Александра Якубова, город Псков,

3. Алина Иванова, Гдовский район.