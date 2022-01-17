В Пскове завершился открытый турнир по настольному теннису «Кубок Nordman 2022» среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании Nordman.
Фото здесь и далее: пресс-служба компании Nordman
В чемпионате приняли участие почти 60 ребят из Пскова, Гдова, Печор, Порхова, а также из Великого Новгорода. Цель соревнований - популяризировать этот вид спорта и повысить мастерство спортсменов. Финансовую поддержку в проведении соревнований оказал председатель городской федерации настольного тенниса, руководитель клуба Nordman Юрий Сорокин.
Результаты оказались следующими:
1. Михаил Марцеха, город Псков,
2. Анастасия Беляева, город Псков,
3. Николай Филиппов, город Псков.
Юноши 2004-2006 года рождения:
1. Николай Филиппов Николай, город Псков,
2. Михаил Марцеха, город Псков,
3. Данила Заплатин, город Псков.
Девушки 2004-2006 года рождения:
1. Карина Филипенкова, город Псков,
2. Анастасия Зыкова, город Печоры,
3. Ангелина Колосовская, город Псков.
Юноши 2007-2009 года рождения:
1. Рустам Рузиев, город Псков,
2. Павел Морозов, город Дно,
3. Матвей Рудаков, город Великий Новгород.
Девушки 2007-2009 года рождения:
1. Анастасия Беляева, город Псков,
2. Вероника Николова, город Великий Новгород,
3. Наталья Бородачева, город Великий Новгород.
Мальчики 2010 года рождения и моложе:
1. Владислав Ильин, город Печоры,
2. Олег Иванов, Гдовский район,
3. Арсений Савельев, Псковский район.
Девочки 2010 года рождения и моложе:
1. Алиса Туз, Гдовский район,
2. Александра Якубова, город Псков,
3. Алина Иванова, Гдовский район.