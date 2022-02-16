Спорт

Спартакиада учащихся стартовала в Псковской области

После очередного перерыва в проведении соревнований среди школьников, вызванного введением ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции, начались соревнования XIV Псковской областной спартакиады учащихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Так, 12-13 февраля состоялись зональные соревнования спартакиады по волейболу. В первой зоне среди девушек на них победила команда Псковского района, на втором месте оказался Печорский район, на третьем - Гдовский. Во второй зоне лидером стал Островский район, второе и третье места получили Пыталовский и Палкинский районы. В третьей зоне победа досталась Плюсскому району, «серебро» - Порховскому. Дновскому району засчитали неявку на соревнования.

В четвертой зоне первое место забрал Себежский район. Опочецкий и Краснородский районы получили второе и третье место соответственно. В зоне №5 лидером стал Пустошкинский район, далее на пьедестале расположились Локнянский, Новосокольнический и Бежаницкий районы. В шестой зоне победу отдали Невельскому району, второе место - Куньинскому. Усвятскому району засчитали неявку.

Полуфинальные соревнования состоятся 26 февраля, в них примут участие команды-победительницы зональных соревнований.

Итоги зональных соревнований по волейболу среди команд юношей распределились следующим образом: в первой зоне победила команда Печорского района, второе место досталось команде Гдовского района. Лидером во второй зоне стал Палкинский район, второе место завоевал Псковский район, третье - Стругокрасненский. В третьей зоне победили спортсмены из Порховского района, на втором месте команда из Островского района.

В четвертой зоне победа досталась Себежскому району, второе и третье места получили Опочецкий и Пушкиногорский районы. В пятой зоне лидер – Пустошкинский район, далее идет Куньинский район, Усвятский район не явился на соревнования. В зоне №6 победу одержала команда Невельского района, второе место занял Локнянский район, третье – Бежаницкий.

Полуфинальные соревнования состоятся 27 февраля, в них также примут участие команды-победительницы зональных соревнований.