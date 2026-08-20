Проехать 30 км вокруг Изборска предстоит участникам чемпионата области по велоспорту

Второй этап чемпионата Псковской области по велосипедному спорту (маунтинбайк, кросс-кантри, марафон) состоится в Мальской долине в Печорском округе 22 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В соревнованиях будут принимать участие спортсмены-любители по трём возрастным группам: мужчины и женщины в возрасте 18-34 лет, 35-49 лет, 50 лет и старше. Участникам предстоит пройти по общему маршруту со сложным рельефом, протяжённость которого составит 30 километров. Трасса проложена по кольцу вокруг Изборска.

Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами. Победители получат кубки.

Старт соревнований запланирован на 12.00.