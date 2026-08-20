К 1 сентября в псковской Тямше откроют «умную» спортивную площадку

В деревне Тямша Псковского муниципального округа к 1 сентября откроется новая «умная» спортивная площадка вблизи школы для удобства проведения уроков физической культуры и дополнительных секционных занятий, рассказала глава округа Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Наталья Федорова поделилась, что результатом совместной работы с депутатами за последние годы стало в том числе и развитие спортивной инфраструктуры: «Мы сделали очень многое по строительству площадок за эти годы, но хотелось бы и в крупных населенных пунктах проводить подобные работы. Сейчас есть программы, по которым нам еще очень много предстоит сделать. Также мы стараемся, чтобы вблизи школ тоже развивалась инфраструктура, это наша тенденция».

Зимой Наталья Федорова с депутатами выезжали в деревню Тямша Псковского муниципального округа, где искали место для нового спортивного объекта. «К счастью, нам удалось найти удачное расположение прямо возле школы. Такое расположение даст новые возможности и для занятий спортом и на уроках физкультуры, и при дополнительных занятиях. А у нас очень много секций в системе дополнительного образования. И для взрослого населения будет удобно. Площадка рядом с центром деревни. Для нас также важен такой фактор, как безопасность, поэтому будет установлено видеонаблюдение».

Спортивная площадка будет оснащена Wi-Fi, а для занятий на тренажерах будут доступны инструкции, которые будут считываться как раз с помощью установленного беспроводного подключения к интернету. Как заметила Наталья Федорова, таким образом занятия будут доступные, безопасные и полезные. На данный момент «умная» площадка строится: сейчас уже уложено резиновое покрытие, проводится напыление, практически все тренажеры уже установлены, и в ближайшее время работы должны быть завершены.