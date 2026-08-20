К 1 сентября в псковской Тямше откроют «умную» спортивную площадку

В деревне Тямша Псковского муниципального округа к 1 сентября откроется новая «умная» спортивная площадка вблизи школы для удобства проведения уроков физической культуры и дополнительных секционных занятий, рассказала глава округа Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Зимой Наталья Федорова с депутатами выезжали в деревню Тямша Псковского муниципального округа, где искали место для нового спортивного объекта. «К счастью, нам удалось найти удачное расположение прямо возле школы. Такое расположение даст новые возможности и для занятий спортом и на уроках физкультуры, и при дополнительных занятиях. А у нас очень много секций в системе дополнительного образования. И для взрослого населения будет удобно. Площадка рядом с центром деревни. Для нас также важен такой фактор, как безопасность, поэтому будет установлено видеонаблюдение».
Спортивная площадка будет оснащена Wi-Fi, а для занятий на тренажерах будут доступны инструкции, которые будут считываться как раз с помощью установленного беспроводного подключения к интернету. Как заметила Наталья Федорова, таким образом занятия будут доступные, безопасные и полезные. На данный момент «умная» площадка строится: сейчас уже уложено резиновое покрытие, проводится напыление, практически все тренажеры уже установлены, и в ближайшее время работы должны быть завершены.
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