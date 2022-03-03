Спорт

Итоги конкурса олимпийских открыток подвели в Пскове

Итоги конкурса открыток «По следам Олимпиады», приуроченного к XXIV зимним Олимпийским играм 2022 года, подвел Псковский городской молодежный центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Всего 18 работ прислали из общеобразовательных школ, сузов и вузов города Пскова. Места распределились следующим образом:

I место – Любовь Замешаева

II место – Анна Архипкина

III место – Екатерина Федосеева

Кроме того, Александра Александрова и Антон Кучеров, занявшие IV и V места, получат поощрительные подарки от организаторов, добавили в молодежном центре.

Забрать призы и грамоты можно с 4 по 11 марта включительно в Молодежном центре на улице Максима Горького, 15. Все остальные участники конкурса в ближайшее время по электронной почте получат грамоты за участие.