Итоги конкурса олимпийских открыток подвели в Пскове

Итоги конкурса открыток «По следам Олимпиады», приуроченного к XXIV зимним Олимпийским играм 2022 года, подвел Псковский городской молодежный центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Всего 18 работ прислали из общеобразовательных школ, сузов и вузов города Пскова. Места распределились следующим образом:
Кроме того, Александра Александрова и Антон Кучеров, занявшие IV и V места, получат поощрительные подарки от организаторов, добавили в молодежном центре.
Забрать призы и грамоты можно с 4 по 11 марта включительно в Молодежном центре на улице Максима Горького, 15. Все остальные участники конкурса в ближайшее время по электронной почте получат грамоты за участие.