Спорт

Печорские теннисисты выиграли турнир XIV спартакиады учащихся

Печорские спортсмены одержали победу в финальных соревнованиях по настольному теннису, которые прошли в рамках XIV спартакиады учащихся сегодня, 3 апреля. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: «Печорская правда»

Соперниками сборной Печорского района были команды из Дновского, Куньинского, Новосокольнического, Островского районов и дружина из Пскова. Одержав победы над теннисистами из Дновского и Островского районов с одинаковым счетом 2:1, печеряне обеспечили себе первое место в турнире. Со счетом 3:0 печорские спортсмены победили команды из Куньинского и Новосокольнического районов. Кроме того, ребята выиграли псковичей со счетом 2:1.

«Хотелось бы поблагодарить всех наших ребят за серьезное отношение к тренировкам и самоотдачу в сегодняшнем турнире. Конкуренция была высокой. Четыре команды Печор, Дно, Острова и Пскова, имеющие в своих составах спортсменов с областным рейтингом, победителей и призеров соревнований различного уровня, претендовали на победу. Нашим ребятам пришлось проявить свои спортивные навыки и умения, в некоторых случаях сыграть рационально, на результат. Нам удалось выбрать правильную расстановку. Особенно это сказалось в игре с командой Дно, нашими постоянными соперниками, игры с которыми проходят в плотной конкурентной борьбе и с переменным успехом», - отметил наставник команды Печорского района Сергей Терашкевич.

В составе команды Печорского района медали и кубок победителей завоевали Анастасия Ильина, Артур Пииримяги и Егор Будуштяну. Все ребята совершенствуют свое мастерство под руководством тренеров Сергея Терашкевича и Вадима Барышникова на базе спортивного клуба «Дружина Довмонта».