Великолучане поучаствуют в открытом турнире по ММА в Смоленске

Великолучане поучаствуют в открытом турнире по смешанному боевому единоборству (ММА), «Кубок Спарты» в городе Смоленск 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил
пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.
Изображение: Олег Лаптев
От города Великие Луки в состязании примут участие воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество - Псковская область», спортсмены Псковской областной федерации СБЕ ( ММА), спортсмены Псковской областной федерации «Боевого самбо России».
В соревнованиях также примут участие более 300 участников из города Смоленск, Вязьма, Ярцево, Сафоново, Брянск, Калуга, Великие Луки, Серпухов, Московская область и Республики Беларусь.