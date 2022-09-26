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Великолучане поучаствуют в открытом турнире по ММА в Смоленске

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Соревнования по мини-футболу среди школ проходят в Пскове

Спорт

Великолучане поучаствуют в открытом турнире по ММА в Смоленске

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Великолучане поучаствуют в открытом турнире по смешанному боевому единоборству (ММА), «Кубок Спарты» в городе Смоленск 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил

пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев. Изображение: Олег Лаптев От города Великие Луки в состязании примут участие воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество - Псковская область», спортсмены Псковской областной федерации СБЕ ( ММА), спортсмены Псковской областной федерации «Боевого самбо России». В соревнованиях также примут участие более 300 участников из города Смоленск, Вязьма, Ярцево, Сафоново, Брянск, Калуга, Великие Луки, Серпухов, Московская область и Республики Беларусь.