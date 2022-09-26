Спорт

Более 50% псковичей мечтают о физкультминутках на работе — опрос

Более 70 регионов России возрождают на предприятиях программу производственной гимнастики. По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, полученным в ходе опроса, на работе у 8% псковичей проводится производственная гимнастика: у 2% опрошенных — для всех, у 7% — только для желающих.

Каждый второй опрошенный псковичей хотел бы, чтобы подобные программы проводились (52%). 39% псковичей в производственной гимнастике не заинтересованы.

Чаще остальных о физкультминутках мечтают женщины (61% против 45% среди мужчин). Молодежи в возрасте до 24 лет физическая активность в рабочее время кажется привлекательной идеей чаще, чем псковичей старше 45 лет (55 и 50% соответственно).

В России по сравнению с аналогичным исследованием 2010 года выросло и количество сотрудников, на работе у которых проводится производственная гимнастика, а также число заинтересованных в физической активности.