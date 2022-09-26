Спорт

Футбольный клуб «Луки-Энергия» отправился в Санкт-Петербург на матч с «Динамо»

Футболисты «Луки-Энергии» отправились в Санкт-Петербург. Там им предстоит в воскресенье сыграть с местным «Динамо» в рамках 15-го тура Второй лиги.

Фото: ФК «Луки-Энергия» / «ВКонтакте»

Старт матча пройдет в 20:00 по московскому времени. Следить за трансляцией и статистикой матча можно на сайте БК 1xbet, но для этого необходимо предварительно пройти регистрацию 1xbet.

Подопечным Сергея Осадчука предстоит взять реванш у бело-голубых. В конце августа «Динамо» по пенальти обыграло «Луки-Энергию» в Кубке России (1:1), оставив великолукский коллектив за бортом на стадии 1/128 финала.

В середине сентября команда Александра Куртияна также по пенальти одолела «Ленинградец» в Кубке, но с тех пор бело-голубые не могут выиграть на протяжении трех четырех поединков подряд. На счету «Динамо» ничьи с «Ядром» (2:2) и «Зенитом-2» (1:1) в чемпионате, а также поражение от «Алании» в Кубке (2:3).

«Луки-Энергия» в трех последних турах одержала две победы над «Зорким» (2:1) и «Родиной-М» (4:1), а также крупно проиграла «Енисею-2» со счетом 0:7.

«Динамо-СПб» и «Луки-Энергия» уже встречались в этом сезоне в рамках чемпионата: в пятом туре клуб из Псковской области на своем поле одержал волевую победу со счетом 3:2. В том поединке команды до перерыва по два раза отличились в ворота друг друга.

На данный момент великолучане и петербуржцы набрали по 16 очков и расположились на 7-8 местах в турнирной таблице группы 2.1. Однако у «Динамо» есть матч в запасе.