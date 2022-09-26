Спорт

Стали известны итоги жеребьевки 1/16 Кубка России по футболу

Все участники 5-го раунда Пути регионов Кубка России по футболу определились в пятницу по итогам жеребьевки. В 1/16 финала группу 2.1 Второй лиги будет представлять санкт-петербургская «Звезда».

Фото: ФК «Алания» / «ВКонтакте»

Матчи пройдут с 1 по 3 ноября, их точное расписание пока неизвестно. Позднее его опубликует официальный сайт Бетбум, где пользователи также смогут узнать, кого аналитики считают фаворитом на выход в 1/8 финала.

Футбольный клуб «Луки-Энергия» из Псковской области покинул розыгрыш в 1/128 финала, где по пенальти уступил «Динамо-СПб» (1:1, 2:4 пен.). Затем петербуржцы добрались до стадии 1/32 финала и проиграли владикавказской «Алании» из Первой лиги (2:3). Теперь красно-желтых ждет встреча с другим представителем первого дивизиона ФНЛ — астраханским «Волгарем».

Единственным клубом из группы 2.1 Второй лиги в текущем розыгрыше осталась санкт-петербургская «Звезда». Она сыграет с «Родиной», предпоследней командой Первой лиги. Великолучане уже встречались с питерским коллективом в рамках 9-го тура Второй лиги и потерпели минимальное поражение (0:1).

Помимо «Звезды» до 1/16 финала добрались четыре команды из третьего по силе дивизиона: «Пересвет» ждет игра с «Акроном» из Тольятти, «Шинник» примет в Ярославе «Кубань», «Динамо» Владивосток сойдется с махачкалинскими динамовцами, а «Динамо-Брянск» встретится с «Уфой».

Кроме того, в рамках этой стадии пройдут игры между нижнекамским «Нефтехимиком» и ульяновской «Волгой», а также «КАМАЗом» и «Енисеем».