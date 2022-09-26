Спорт

Порховская каратистка вошла в состав сборной России

Порховская каратистка вошла в состав сборной России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: Олег Лаптев

В Анапе завершились всероссийские соревнования по всестилевому каратэ в рамках XIV всероссийских юношеских игр боевых искусств и чемпионат России по всестилевому каратэ 2022.

В соревнованиях приняли участие 693 участника из 48 регионов страны, на чемпионате России по всестилевому карате приняли участие 302 участника из 52 регионов.

Медали разыгрывали в трех группах спортивных дисциплин: ОК-ограниченный контакт, ПК-полный контакт, СЗ-полный контакт в средствах защиты.

В составе сборных команд в дисциплине ПК в соревнованиях принимали участие две спортсменки тренера федерации Шисоку-Карате города Порхов Константина Бабичева .

По результатам всероссийских соревнований Мария Черногорова заняла третье место, а Марина Стронговская - второе.

По итогам чемпионата России Марина Стронговская вошла в состав сборной России по всестилевому карате.