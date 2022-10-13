Спорт

Сотрудник псковской колонии победил на Всероссийском турнире по панкратиону

Заместитель начальника отдела безопасности исправительной колонии №3, расположенной в поселке Идрица Себежского района, Никита Степанов стал победителем Всероссийского турнира по спортивной борьбе панкратион «Кубок Александра Невского». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Соревнования проходили в Пскове. Участие в них приняли более 130 спортсменов из Псковской области, Калининграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Иваново, Тулы, Москвы и Великого Новгорода. Все участники были разделены по весовым и возрастным категориям. Сотрудник уголовно-исполнительной системы выступал в весовой категории до 84 кг.

По итогам проведенных боёв он одержал победу в своей группе, тем самым подтвердил звание кандидата в мастера спорта.

«Для Никиты это не первое успешное выступление. В 2019 году он выиграл чемпионат города Пскова, в 2020 году стал золотым призёром на соревнованиях Псковской области. Кроме того, он дважды занимал первые места на турнирах Северо-Западного федерального округа – в 2020 и 2021 годах», – рассказали в ведомстве.

Как отметил сам спортсмен, победа ему далась нелегко. «Сильнейшие соперники, внутреннее волнение, огромное количество зрителей – всё это в итоге может сказаться на результате», – поделился он.