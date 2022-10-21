Спорт

Великолукские спортсмены отправились на турнир по ММА в Рязань

Турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти мастера спорта, кавалера ордена мужества Александра Тарасюка проходит в Рязани 22-23 октября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото: Олег Лаптев

В турнире принимают участие более 300 спортсменов из 16 регионов страны. Соревнования проводят в возрастных группах 12-13; 14-15; 16-17 и старше 18 лет.

От Псковской области в турнире участвуют спортсмены Псковской областной федерации СБЕ ММА, воспитанники КСЕ «Отечество - Псковская область», учащиеся СШОР « Экспресс», бойцы Центра «ММА» из города Великие Луки.

Тренерский состав: Андрей Ткаченко, Павел Ершов, Андрей Тимофеев.