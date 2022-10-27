Спорт

Мастер-класс по воркауту провели для учащихся 10-й школы в Пскове

Команда «Street Workout Псков» провела мастер-класс по воркауту для учащихся 10-й школы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: «Street Workout Псков»

В рамках развития воркаута в Псковской области атлеты команды «Street Workout Pskov» проводят серию спортивных мероприятий с мастер-классами и семинарами о пользе здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Пскова. «Пятой из цикла встреч стала школа № 10. В мероприятии приняли участие более 50 воспитанников от 5 до 11 класса и классные руководители», - отметил Виталий Дидыч.

Команда по воркауту рассказала ребятам об этом виде спорта, о возможностях развития, совместных тренировках, а также о пользе активного и здорового образа жизни, стремлении к развитию и спортивным достижениям.

Затем состоялось показательное выступление на площадке. Ребятам была предоставлена возможность попробовать свои силы, выполняя различные упражнения под руководством опытных тренеров.

«После мастер-классов большое количество воодушевленных ребят собирается на тренировки в воркаут-центре по адресу: улица Киселёва, 16», - подчеркнул Виталий Дидыч и поблагодарил управление образования города Пскова, директора и педологический коллектив школы №10 за поддержку в популяризации воркаута среди молодого поколения.

«Мы делаем важное и нужное дело по спортивному и патриотическому воспитанию детей. В наших руках будущее наших ребят и в целом страны!» - добавил Виталий Дидыч.