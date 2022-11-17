Спорт

Победителей школьной лиги по компьютерному спорту определили в Псковской области

Победителем школьной лиги по компьютерному спорту в Псковской области стал Псковский технический лицей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации компьютерного спорта региона.

Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области

Лучше результаты показали следующие участники:

Боевая арена (Dota 2): Сергей Матвеенко, Артём Толстов, Вячеслав Николаев, Юрий Спиридонов, Софья Дьячкова.

Стратегия в реальном времени (Clash Royale): Даниил Кагазежев.

Соревновательная головоломка (Hearthstone): Севастьян Павлов.

Электронные шахматы: Алексей Баранов.

Поиск в сети Интернет: Егор Петров.

20 ноября стартует зональный этап турнира с соперниками Северо-Западного федерального округа (СЗФО). По его итогам будет составлен список сборных команд школ, которые получат приглашения на масштабный LAN-финал. На нём определится победитель пятого сезона, а также будет разыгран призовой фонд в один миллион рублей.

В федерации напомнили, что в пятом сезоне Школьной лиги лучшие школьные сборные со всей страны борются за миллион рублей в пяти видах программы: Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, электронные шахматы и поиск в Интернете на время. По итогам зонального этапа самые сильные команды получат приглашения на LAN-финал, где и будет разыгран призовой фонд.