Победителей школьной лиги по компьютерному спорту определили в Псковской области

Победителем школьной лиги по компьютерному спорту в Псковской области стал Псковский технический лицей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации компьютерного спорта региона.
Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
Лучше результаты показали следующие участники:
20 ноября стартует зональный этап турнира с соперниками Северо-Западного федерального округа (СЗФО). По его итогам будет составлен список сборных команд школ, которые получат приглашения на масштабный LAN-финал. На нём определится победитель пятого сезона, а также будет разыгран призовой фонд в один миллион рублей.
В федерации напомнили, что в пятом сезоне Школьной лиги лучшие школьные сборные со всей страны борются за миллион рублей в пяти видах программы: Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, электронные шахматы и поиск в Интернете на время. По итогам зонального этапа самые сильные команды получат приглашения на LAN-финал, где и будет разыгран призовой фонд.