Спорт

Впечатления великолучанина от ЧМ в Катаре: Aфриканцам придется шаманить против нас

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

Второй день подряд нам выпали билеты на самый ранний слот. Чтобы попасть на матч в 13:00, встать надо не позднее 9:30. Но это если добираться до стадиона на общественном транспорте. В этот день мы решили поспать подольше и махнули на матч на такси. Выехали в 10:30, за 25 минут (и 40 риалов, то есть 600 с чем-то рублей) доехали до стоянки такси у стадиона «Аль Джануб». Мы окончательно успокоились, когда наш водитель на полной скорости обогнал автобус сборной Швейцарии.

В общем, мы действительно не опоздали. На стадионе «Аль Джануб» есть всего одно, но очень весомое преимущество – в коридорах мини-столики, чтобы поесть и попить. В отличие от других стадионов, где еду поставить негде.

Посещаемость на матче была очень так себе: еще в день игры на билетном портале висели в доступе первая и вторая категории билетов. Видимо, никто их так и не выкупил. У нас были билеты третьей категории, сидели мы весь матч за воротами, пытались болеть за Камерун, но на поле и трибунах было уныленько.

Швейцария уверенно забила и спокойно довела до победы. С матча останется лишь два факта: во-первых, организаторы ЧМ перепутали флешки и почему-то перед игрой включили превью для Австралии с Францией (прошлый матч на этом стадионе), а во-вторых, сыграли бывший игрок РПЛ Ондуа и нынешний – Муми Нгамале из «Динамо». Мы как раз решили выполнить небольшой челлендж и посетить матчи всех футболистов на ЧМ, кто играл или играет в РПЛ. В конце турнира (или, если справимся раньше) обязательно расскажем об этом подробнее.

Мы зафиксировали поражение Камеруна 0:1 и теперь можем с уверенностью сказать: Марина – антиталисман африканских сборных, которые в нашем присутствии не забили ни одного гола в первом туре. Во втором нам предстоит еще одна встреча Туниса. Проверим этот тезис в матче против Австралии.

Мы знали, что после матча возле стадиона «Аль Джануб» творится ад https://pln-pskov.ru/sport/467817.html , поэтому решили даже не пытаться поехать на шатлле до метро, а выбрали маршрут до фан-зоны. Эта часть транспортной системы продумана и исполнена отлично: мы вообще не стояли в очереди, а до фан-зоны доехали с невероятным комфортом. Автобус привез нас на остановку, которая называется Fan Festival. Вот только до самого фестиваля идти еще 20 минут. Несмотря на то, что до него по прямой было метров 500, нас заставили змейкой обходить весь парк. Классика, с которой просто невозможно смириться. Особенно в ситуациях, когда очереди просто не из кого возникнуть.

Тем не менее, мы попали внутрь.

Первое впечатление от фан-зоны было отвратное: не очень большой экран, сцена, несколько лавок с едой, вдали виднеется фан-шоп.

Но потом мы под звуки прекрасной игры Южная Корея – Уругвай углубились и заценили все спонсорские активности. А потом дошли и до отдельной фуд-стрит – там еда с разных континентов.

Закрыт был лишь отсек с пивом, оно продается в фан-зоне только с 19:00.

Мы обязательно еще вернемся в фан-зону и даже снимем отдельный выпуск на наш канал. Там действительно есть, что показать.

После очередного нулевого матча мы переместились в фан-зону нашей деревни.

Именно там и смотрели игру Бразилии против Сербии: у нас полностью починили экран, мы смогли отвоевать пуфики, так что смотрели с кайфом. Примерно как защитники сборной Сербии – на второй гол Ришарлирсона.

На этом наш активный день не закончился: в 0:20 нас ждал в эфире телеканал «Москва-24». Они договорились с нами о прямых включениях еще до начала турнира.

Все это происходило вот так: поставили на стол две мусорки, туда поставили ноутбук.

Только таким образом получилось добиться нужной высоты.

Мы еще не видели сам эфир, не знаем, как все прошло, но если там все ок – выложим ссылку на видео в наш телеграм.

Кстати, за неделю мы пробили отметку в 500 подписчиков. Мы в небольшом шоке, потому что, конечно, не ожидали, что наш канал найдет такую большую аудиторию.

Именно вы своим интересом, комментариями и вопросами вдохновляете поменьше спать и побольше снимать, писать, монтировать и редактировать.

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Константин Белюков и Марина Петрова