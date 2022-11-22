Спорт

В Катаре осталось две беды: очереди и заборы

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

Наш очередной день в Катаре отличался от всех предыдущих хотя бы тем, что мы собирались пойти сразу на два матча и открыть для себя два новых стадиона.

Катарцы исправляются: экран показывает футбол, шаттлы работают

Первый пункт - Тунис с Данией в 16:00. Мы вышли из своего вагончика заранее, дошли до нашей фан-зоны, увидели гол Лео Месси с пенальти, запротоколировали все еще нерабочую четверть экрана (о ней в предыдущей серии) и отправились искать шаттл до метро.

На теме автобусов остановимся отдельно: накануне мы в красках описывали все проблемы с шаттлами. В этот раз отмечаем – проблемы исправили, шаттл (с семью болельщиками) отправился вовремя и довез нас практически до метро.

Отдельно о составе поездки: трое нас, мужчина с женщиной из Красноярска в футболках «Енисея» и два мексиканца. Один из них, Алехандро, понял, что мы русские. И начал рассказывать, что был четыре года назад в России, а затем нахваливал организацию российского турнира.

Мы даже записали с ним небольшое интервью, скоро выйдет на нашем ютубе.

Тунисцы кайфуют: невероятно рады 0:0, без шансов переиграли датских болельщиков

В метро мы окунулись в красное море. Как вы понимаете, для этого нам не пришлось ехать в Египет, Судан и даже в Саудовскую Аравию. Болельщики сборной Туниса заполонили абсолютно все пространство своими танцами, песнями и криками. Уже в этот момент стало ясно, за кого мы будем сегодня болеть.

Более того, перед поездкой мы взяли в аренду у нашего друга, который увлекается африканским футболом, джерси почти всех африканских стран-участников ЧМ. Так что Марина была одета соответствующе.

Матч проходил на стадионе Education City, он в современном студенческом кластере, на территории которого несколько спортивных площадок для всех видов спорта.

Особенно понравилась поляна для мини-футбола, которая очень похожа на поле для игры в режиме Volta в игре FIFA.

Когда мы подошли к арене и стали открывать приложение для билетов – начались небольшие нервы.

У Марины пропал ее билет на эту игру, который мы абсолютно точно покупали.

В итоге мы нашли письмо с информацией о билете на почте, пошли в тикетинг-сервис – там сотрудник успокоил. Марина смогла пройти внутрь, вместо билета она показывала то самое подтверждающее сообщение из почты.

После контролей мы отправились смотреть Лаиб-шоу от талисмана турнира. Главное наблюдение по итогам этого детского ролика: Забивака оказался забанен и здесь, любые упоминания нашего маскота убрали. Выводов никаких делать не будем, просто информация.

Вся площадь перед стадионом гудела невероятно: дело в том, что саудовцы сенсационно сравняли счет в игре с Аргентиной, а все тунисцы очень ярко это отмечали.

Все это, несмотря на невероятную жару: в тени было +33, а на солнце выше 40. После второго сауд-гола температура в этой фан-зоне умножилась еще раза в два, потому что мяч Аль-Досари привел публику в экстаз.

Мы досмотрели матч аргентинцев (правда, не из фан-зоны, а из соседнего фифа-стора, чтобы не получить тепловой удар) и отправились на стадион.

На этот матч у нас были билеты третьей категории (потенциально самые плохие). Каково было наше удивление, когда мы узнали, что будем сидеть практически у поля (но за воротами).

Мы оказались в толпе иранских болельщиков и быстро выучили все нужные кричалки.

Один из тунисцев уточнил, не турки ли мы. Ответ про Россию его почему-то очень обрадовал: он вдруг стал кричать, что приветствует нас в Тунисе. И нельзя сказать, что он обманул: стадион Education City на два часа стал филиалом Туниса, датчан на трибунах практически не было.

Жалко, что африканская команда так и не смогла забить не из офсайда. Но для болельщиков это было не так важно: они отмечали эти 0:0 как самую яркую победу.

Французы и австралийцы молчат: слабая атмосфера на матче, огромные очереди после игры

После игры мы переодели шорты и юбки на штаны, а Марина еще и сменила футболку Туниса на олдовое джерси Франции с Анри на спине.

А вот выход со стадиона получился не таким радужным (тут вообще радужное не приветствуется – непонятно, что здесь делают с солнцем во время дождя): мы попали в такую невероятную пробку из людей к метро, что в какой-то момент всерьез начали переживать – хватит ли нам четырех часов, чтобы доехать на вторую игру за день.

Мы провели в очереди почти полтора часа. Самое непонятное и необъяснимое – это заборы, которые ставят организаторы. Есть полное ощущение, что если бы заборов не было, люди спокойно использовали бы всю ширину дороги и быстрее проходили бы к нужной точке, не создавая толпу. Так или иначе, мы зашли в метро и поехали на матч Франции против Австралии.

Дорога заняла еще полтора часа, потому что нам нужно было проехать две почти полные ветки метро (с этим мы справились за 40 минут), а затем простоять те же 40 минут в очереди на шаттл.

Вроде бы можно было пойти пешком, но навигатор показывал, что идти придется 70 минут. Автобус в итоге довез нас за 10 минут, так что получилось быстрее, чем ногами. Но все еще очень медленно в целом.

Сама игра оставила странные впечатления. С одной стороны – очень крутая Франция, которая забила классные голы, а могла забить еще больше и еще красивее.

С другой – абсолютно аморфные французы и австралийцы, которые за 90 минут лишь пару раз вспомнили о том, зачем они здесь. В общем, на контрасте с тунисцами все выглядело очень уныло. Но зато мы кайфанули от футбола, он реально был качественный.

А вот послематчевым мероприятиям качества очень не хватило: несмотря на то, что половина стадиона ушла еще на 75-й минуте, после матча образовалась очередная очередь. Да, снова.

Людей затолкали в узкие заборы змейкой, в которых мы вынуждены были ждать своей очереди сесть в шаттл. Этот перформанс затянулся на 70 минут. Особенно забавно было все это время слушать записанную на мегафон фразу волонтерки METRO THIS WAY. В какой-то момент люди не выдержали и после каждого напоминания кричали хором в рифму HEEEY!

Со стадиона мы вышли в 00:00, в метро оказались в 1:30, на своей станции вышли в 2:10. Один из волонтеров сказал нам, куда идти на шаттл до нашей деревни. Когда мы пришли на место, другой волонтер в противоречие коллеге отметил, что шаттлы уже не ходят, причем с 16:00. Это, конечно, неправда, мы лично ездили накануне в 18:30. Тем не менее, спорить не стали, вызвали Uber и к 2:40 были в своем вагончике.

23 ноября у нас в программе ранний матч Хорватия – Марокко на стадионе «Аль Байт» (самый дальний от центра). Так что ждем, какие очереди и заборы нас ждут сегодня.

Константин Белюков и Марина Петрова