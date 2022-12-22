Спорт

Лучшие псковские шахматисты получили награды по итогам 2022 года

Лучшие псковские шахматисты получили награды по итогам 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Исполком федерации шахмат выдвинул спортсменов и тренеров на областной спортивный конкурс за высокие результаты, достигнутые на всероссийских и международных соревнованиях по итогам 2022 года.

По итогам конкурса губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил финалистку детского Кубка России по шахматам Эвелину Галаханову и её тренера Александра Побережского. Также он вручил награды серебряным призерам всероссийского соревнования «Дебют» в командном турнире: Александра Баранова, Анфису Галаханову, Демида Терентьева и Марию Червоннову. Тренер команды — педагог шахматного всеобуча София Агафонцева.

«Хочу поблагодарить вас за работу по продвижению спорта, поддержку спортсменов и привлечение людей к здоровому образу жизни. Благодаря вашей активности мы вместе добиваемся заметных результатов. Своим примером вы постоянно доказываете, что спорт объединяет сильных духом и телом людей, которые умеют во всем идти до конца и добиваться поставленных целей. Уверен, вместе мы справимся со всеми трудностями», — сказал Михаил Ведерников, обращаясь к собравшимся.

Глава региона подчеркнул, что правительство области всегда поддерживало и будет поддерживать спортсменов и их тренеров дальше. В частности, в этом году принято решение о единовременных выплатах спортсменам за победу в Чемпионате России. По неолимпийским видам спорта выплата составит 50 тысяч рублей спортсменам и 25 тысяч рублей — тренерам. По олимпийским — в два раза больше.

При поддержке депутатов Псковского областного Собрания власти региона вдвое увеличили размеры выплат спортсменам за успешное выступление на официальных спортивных соревнованиях. Теперь спортсмены получают до 30 тысяч рублей и до 10 тысяч рублей — их тренеры.