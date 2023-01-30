Спорт

Команда Псковской области получила второе место на Первенстве СЗФО по самбо

Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения проходит в Пскове 3-5 февраля. Два спортсмена клуба единоборств «Спортивное единство» заняли призовые места, в общекомандном зачёте у Псковской области второе место. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

Среди победителей и призеров - Матвей Степанов (весовая категория 53 кг), он занял первое место, и Никита Рендаков (49 кг) - ему досталось «серебро». Оба спортсмена отобрались на Первенство России по самбо (U16), которое пройдёт в Казани 22-25 февраля.

В клубе также отметили, что оба молодых человека родились в 2009 году и были младшими в своих возрастных группах.

«Команда Псковской области заняла второе место в общекомандном зачете. И особенно ценно, что единственная золотая медаль в копилке сборной Псковской области - это медаль нашего спортсмена», - отметили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Тренируются спортсмены под руководством П. Н. Фалилеева, А. Г. Тимофеева и В. Н. Елькина.

«Поздравляем ребят и их наставников, а также родителей и клуб с блестящим результатом, вы лучшие», - добавили в клубе.